Mersin’in Tarsus ilçesinde genç adam yakalandığı beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti.

Adana Şehir Hastanesi’nde ameliyat olan ve uzun süredir tedavi gören 28 yaşındaki Mehmet Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Yıldırım için Tarsus Şehir Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Yıldırım’ın naaşı İlçe Müftüsü Murat Akçay’ın kıldırdığı namazın ardından dualarla toprağa verildi.

MHP Tarsus İlçe Başkanı Fatih Yıldırım’ın oğlu olan Mehmet Yıldırım’ın cenazesine Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Ali Boltaç, çok sayıda protokol üyesi, siyasi parti temsilcileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.