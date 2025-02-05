Sivas Belediyesi tarafından İşhan mevkiinde kurulan yeni taş ocağı tesisi tam kapasite ile yol yapım malzemesi üretmeye başladı.SİVAS (İGFA) - Taş ocağında incelemelerde bulunan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, ilgili Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan ve Fen İşleri Müdürü Ali Zorlu’dan yeni tesisin işleyişi hakkında bilgi alarak yol yapım maliyetine yılda 200 milyon liranın üzerinde katkı sağlanacağını söyledi.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Uzun, “Sivas Belediyesi tarihinde ilk kez kendi taş ocağını kendi açtı. Konkasör cihazlarını kurduk, ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Bizim beklentimizin çok daha üstünde bir malzeme üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu sene Sivas Belediyesi’nin üreteceği malzemenin değeri 200 milyon liranın üzerinde olacak. Belediyenin kasasında kalan bu bedel, şehrimize daha iyi hizmet edebilmek için farklı alanlarda kullanılacak. Önümüzdeki süreçte kendi kendine yetebilen, özkaynaklarını kullanabilen, doğru stratejilerle güçlü bir Belediye olarak hizmet edeceğiz.” diye konuştu.