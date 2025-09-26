Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Mersin’in Toroslar ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Alim Asaf Konat Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası Ali Masaf'ın tedavisi için destek çağrısında bulundu. Sosyal medyada yayınlanan videoda, Seçer, minik Ali Masaf'ın sağlığına kavuşması için gerekli olan bağış miktarının henüz %34'ünün toplandığını belirtti.

Başkan Seçer, Mersin'in evladı olarak nitelendirdiği Ali Masaf için tüm Mersinlilerden ve hayırseverlerden destek istedi. "Birlikten güç doğar" diyen Seçer, "Hep beraber Ali Masaf'ın yanında olalım. Onun tedavisi için gerekli olan miktarı toplayalım ve Ali Masaf sağlığına kavuşsun." ifadelerini kullandı.

Videoda, tedavi sürecinin her geçen gün daha da kritik bir hal aldığı vurgulanırken, toplanan bağışlarla 28.000 kişinin 500 TL'lik katkısıyla hedefe ulaşılabileceği belirtildi. Bu kampanya, kamuoyunda büyük destek buldu ve Seçer'in çağrısı, kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oldu.