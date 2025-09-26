Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Tarsus ve Mersin’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Berdan Baraj gölü havzasında kapsamlı temizlik çalışması yaparak çevreyi atıklardan arındırdığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ve Mersin merkezin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Berdan Baraj gölü havzasında temizlik çalışması gerçekleştirdi. 100’e yakın personelle yürütülen temizlik işlemi göl havzasının Akçakocalı ile İncirlikuyu bölgesinde yoğunlaştırıldı. Özellikle günübirlik ziyaretçilerin bıraktığı evsel atıkların yanı sıra farklı atıklarda ekipler tarafından titizlikle temizlendi.

"Vatandaşlarımızın çevreye duyarlı olmalarını istiyoruz"

İncirlikuyu Mahallesi Muhtarı Hakan Eryılmaz, baraj gölü kenarında ziyaretçilerin bıraktığı atıkların çevreye zarar verdiğini belirterek, "Berdan Baraj gölünün çevresi çok kötü bir haldeydi. Sağ olsun çevreci bir başkanımız var, Vahap başkanımız. Kendilerine her konuda çok teşekkür ediyoruz. Bu konulara duyarlılığını da biliyoruz. Bizleri bu hizmetten de mahrum etmedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren göl etrafında temizlik yapılıyor. Vatandaşlarımızın göl kenarına geldiklerinde tek duyarlı olmalarını istiyoruz. Getirmiş oldukları atıkları toparlayıp bu şekilde atmamalarını istiyoruz"dedi.

Baraj gölü kenarında bulunan Akçakocalı Mahallesi Muhtarı Ali Beyceoğlu’da, "Mıntıka temizliği yapıyoruz. İncirlikuyu, Akçakocalı, Kösebalcı, Kayadibi, Dalalı bölgesine vatandaşlarımız lütfen duyarlı ve çevre dostu olsunlar" ifadelerini kullandı.