Mersin’in Tarsus Belediyesi, 150 personelin katılımıyla Tarsus Plajı’nda kapsamlı bir temizlik etkinliği gerçekleştirdi, yaklaşık bir ton atık toplanarak bertaraf edildi. Başkan Boltaç, "Amacımız, çocuklarımıza daha temiz, daha yaşanabilir bir Tarsus bırakmaktır" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın öncülüğünde, çevre duyarlılığını artırmak ve sürdürülebilir bir yaşam bilinci oluşturmak amacıyla Tarsus Plajı’nda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaya 150 belediye personeli katılarak hem uygulamalı deneyim kazandı hem de toplumsal farkındalık adına önemli bir adım atıldı. Etkinlik kapsamında sahil boyunca temizlik yapıldı ve yaklaşık bir ton atık toplandı. Toplanan atıklar, çevreye zarar vermemesi için geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine gönderildi. Çalışmalarla birlikte sahilin görünümü yenilendi, vatandaşların daha temiz bir çevrede vakit geçirmelerinin önü açıldı.

"Amacımız, çocuklarımıza daha temiz, daha yaşanabilir bir Tarsus bırakmaktır"

Etkinliğe katılan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, doğayı korumanın en önemli görevlerinden biri olduğunu vurguladı. Boltaç"Tarsus Plajı, dünyaya örnek olması gereken bir plajdır. Çevre farkındalığına dikkat çekmek adına plajımızı boydan boya personellerimizle temizledik. Farkındalık oluşturduk çevremizi kirletmeyeceğiz. Hemşehrilerimizin bu konuda daha hassas davranmasını istiyorum. Doğamıza sahip çıkmazsak bereketinden faydalanamayız. Toplumu bilinçlendirmek adına güzel bir etkinlik gerçekleştirdik, vatandaşlarımızdan da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Amacımız, çocuklarımıza daha temiz, daha yaşanabilir bir Tarsus bırakmaktır" dedi.

Başkan Boltaç ayrıca, yalnızca belediyenin değil, tüm toplumun el ele vererek çevreye sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.