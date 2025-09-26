Dünyada iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağalarının (chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında yer alan Mersin kıyılarında 2025 yuvalama sezonu tamamlandı. Yaklaşık 210 bin yavru denizle buluştu.

Nesli tehlike altında olduğu için ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında bulunan iribaş ve yeşil deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri olan Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı olan Mersin’de 2025 yuvalama sezonu sona erdi. Binlerce yavru, koruma altındaki yuvalardan başarıyla denize ulaştı. Haziran ayında 5 yuvalama alanında başlayan yumurta bırakma süreci, temmuz ayında başlayan yavru çıkışlarıyla sürdü. Ağustos ayında en yoğun döneme ulaşılırken, eylül ayının son haftasında belirlenen yuvalardaki tüm çıkışlar tamamlandı. 5 yuvalama alanı ve çeşitli sahillerdeki yuvalardan yaklaşık 210 bin yavru Akdeniz’le buluştu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, 2025 sezonunun başarıyla tamamlandığını, artık sahillerde aktif yuva kalmadığını belirtti. Dr. Ergene, "Bu yıl sadece Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı’nda 246 yuva tespit ettik. Bu tespit ettiğimiz yuvalardan 17 tanesi caretta caretta, 229 tanesi ise chelonia mydas deniz kaplumbağalarına ait" dedi.

"Yaklaşık 210 bin yavru denize ulaştı"

Yuvalardan çıkan yavruların başarılı bir şekilde denize ulaştığını belirten Dr. Ergene, "Artık alanda yuva kalmadı. Ortalama yumurta ve çıkış sayıları üzerinden hesapladığımızda bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 210 bin yavruyu denize ulaştı diyebiliriz. Bu sezonun bir başka dikkat çeken yönü ise ana yuvalama alanları dışındaki sahillerde de çok sayıda yuva tespit ettik. Bu yuva sayılarındaki artışı da şu anda yaptığımız çalışmalarla değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Mersin’in hem caretta caretta hem de chelonia mydas türlerinin bir arada yuvalama yaptığı nadir bölgelerden biri olduğunun altını çizen Ergene, "Türkiye’deki 21 yuvalama kumsalından 5 tanesi Mersin’de bulunuyor. Doğudan batıya Kazanlı, Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı, Erdemli Alata kumsalı, Silifke Göksu Deltası ve Anamur kumsalları diye devam etmektedir. Mersin iki türün buluşma noktasını temsil etmektedir"diyerek sözlerini tamamladı.