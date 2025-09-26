Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni sezonda hem Süper Lig’de hem de Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek MSK Erkek Basketbol Takımı ile bir araya gelerek, "Avrupa’da tanınan bir takım olma hedefi koyduk" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2025-2026 Sezonu’nda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ve Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi. Takım oyuncularıyla sohbet ederek, onlara yeni sezonda başarılar dileyen Seçer’e Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, MSK Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, MSK Asbaşkanı Doğukan Uyan, kulüp yöneticileri, oyuncular ve teknik ekip eşlik etti.

Takıma yeni katılan oyuncuları işaret ederek Mersin’de mutlu olacaklarını belirten Başkan Seçer, "Mersin insanları mutlu eden bir kent. Sunduğu imkânlarla, sosyolojisiyle, güzelliğiyle, spora ve sporcuya gösterdiği ilgi nedeniyle hepinizin Mersin’de mutlu olacağına yürekten inanıyorum.Takım kurulalı yaklaşık 4 yıl oldu. Belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda şampiyonluklar elde etti ve Süper Lig’e çıktı. Sporda yapılan projeksiyonda hiçbir sıkıntı olmadan ve hedeflerimiz yolunda sapma olmadan koyulan hedefin gereğini yerine getirmek gerekiyor. Teknik kadronuzu doğru isimlerden seçmeniz gerekiyor ve doğru sporcularla yürümeniz gerekiyor. Biz demek ki bunlara iyi çalışmışız, hazırlıklarımızı iyi yapmışız ki bu neticeleri elde ettik" ifadelerine yer verdi.

"İnsanlar, bu takımın işini iyi yapan bir ekipten oluştuğunu söylüyor"

Takımın başarılı olması adına istikrarlı bir şekilde çalışma sürdürüldüğünü ve disiplini elden bırakmadıklarını anlatan Seçer, ilk kurulduğu andan bugüne takım adına hedefleri olduğunu vurguladı. Bir takımın kurumsal hüviyetinin olmasının önemine dikkat çeken Seçer, MSK’nın da hem marka değeri hem de takım disipliniyle ön planda olduğunu kaydetti. Altyapıdan sporcu yetiştireceklerini de aktaran Seçer, şehir dışı seyahatlerinde MSK ile ilgili olumlu geri dönüşler aldığını ve duydukları karşısında gurur duyduğunu belirterek, "İnsanlar bu takımın kurumsal yapısı oturmuş, ciddiyeti ve prestiji olan, muhatap bulunabilen, iyi niyetli yönetilen ve işini iyi yapan bir ekipten oluştuğunu söylüyorlar. Kentin Belediye Başkanı ve bu takımı önemseyen bir Başkan olarak duyduklarım beni ziyadesiyle mutlu etti" diye konuştu.

"Avrupa’da tanınan bir takım olma hedefi koyduk"

Hedeflerinin büyüyerek devam ettiğini ve özverili çalışmalarla bu hedeflere ulaşabileceklerini söyleyerek konuşmasını sürdüren Seçer, "Zaman içerisinde hedefi çok daha yüksek noktalara taşıyacağız. Bu yıl Süper Lig’de yine başarılı olmak istiyoruz. Bunun yanı sıra ilk kez katılacağımız Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ilk etapta ortaya koyacağımız performans ve mücadele anlayışıyla, hem televizyon ekranları başında hem de salona gelip izleyenlere seyir zevki vermek ve Avrupa’da tanınan bir takım olmak gibi hedefler koyduk" sözlerine yer verdi.

"Can Sevim bize 2 dönemde şampiyonluk ve başarılı bir Süper Lig yaşattı"

MSK’nın maçlarına ailesiyle geldiğini söyleyen Seçer, "Sizi evlatlarımız gibi seviyoruz. Başarılı olmanızı istiyoruz. Çok mücadele ediyorsunuz, çok iyi niyetle çalışıyorsunuz. Can Hocamızla bu yıl 3. sezona gidiyoruz. Bize 2 dönem şampiyonluk ve bir başarılı Süper Lig yaşattı. Mesele başarılı olan sporcularla da teknik heyetle de yürümektir. Yeter ki anlaşabilelim. Başarılı olmak için son derece iyi niyetle emek ediyor. Gayet uyumlu çalışıyoruz. Umarım bu uyumlu çalışma ve bu güzel beraberlik devam eder ve bu sezon da hepimiz mutlu oluruz, kentimizi de taraftarlarımızı da mutlu ederiz" diye konuştu. Başarının birlik ve beraberliğin sağlanması ile mümkün olacağına dikkat çeken Seçer, "Bu iş takım, ekip, beraber çalışma, birliktelik ve ruh işi. Bu ruhu sağladığınız takdirde aşılamayacak engellerin aşılacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Takımın her anında yanında olmaya gayret eden Başkan Seçer’e teşekkür eden MSK Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ ise "Başkanım; bu takımın temellerinden bu yana her zaman destekçimiz olduğunuz için size teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Güzel ve sağlıklı bir sezon olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimize ulaşacağımızın sözünü vermek isterim"

Kendisi ve takım adına desteklerinden dolayı teşekkür eden MSK Başentrenörü Can Sevim, "Bu yıl da sizlerin desteğiyle, geçirdiğimiz 2 sezonda olduğu gibi başarılı bir sezon geçireceğimizin ve hedeflerimize ulaşacağımızın sözünü vermek isterim" dedi.

MSK, 28 Eylül Pazar günü saat 18.00’da Manisa’da Manisa Basketbol ile sezonun ilk maçını oynayacak. Ardından 4 Ekim Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda saat 15.30’da da Beşiktaş Basketbol Takımı ile ilk iç saha maçını gerçekleştirecek.