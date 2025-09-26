Mersin’in Mut ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak sigara ticaretiyle ilgili yaptığı operasyona 1 şüpheliyi yakaladı, 40 binden fazla makaron ile 80 kilogram tütün ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde 1 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak ve kaçak sigaralara el koymak amacıyla operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 15 bin 200’ü dolu 40 bin 600 adet makaron, 80 kilogram kıyılmış tütün, 800 adet boş ambalajlama paketi, 30 adet sigara dolum makinesi,2 adet yarı otomatik sigara dolum makinesi ile 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.

Şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.