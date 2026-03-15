Mersin'in Anamur ilçesinde 489 adet sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde narkotik polisi çalışma yaptı. Anamur Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma sırasında şüpheli M.B.Ç.'yi durdurdu. Şüphelinin motosikletinde arama yapan ekipler, 489 adet özel izne tabi sentetik ecza hapı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan işlem başlatıldı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği Anamur Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklandı.