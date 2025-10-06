AK Parti Mersin İl Kadın Kolları, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Sessiz Çığlık Zinciri” etkinliğinde bir araya geldi. Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, Gazze’de hayatını kaybeden masum siviller için ses oldu.

Mersin’de düzenlenen programda konuşan AK Parti Mersin Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı, “Duvarlara kanla yazılmış isimlerin, hiç göremeyecekleri baharların ve yarım kalan çocuklukların adı Gazze’dir. Bugün Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlardayız” dedi.

Abacı, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara tepki göstererek, “Bu zincir; evlatlarını kaybeden anne-babaların, öksüz bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla Türkiye’nin, uluslararası sularda hukuksuz biçimde alıkonulan Küresel Sumud Filosu’ndaki gönüllülerin güvenli dönüşünü sağladığını vurgulayan Abacı, “Türkiye sadece kendi vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllüyü de güvenle ülkelerine döndürmüştür” dedi.

Fatma Abacı, konuşmasında kadınların barışın teminatı olduğunun altını çizerek, “Bugün bütün kimliklerimizden sıyrılıp yalnızca insan olarak buradayız. Bu mesele bir insanlık meselesidir. Barış kadınla mümkündür” şeklinde konuştu.

Etkinlik, kadınların el ele tutuşarak oluşturduğu “sessiz çığlık zinciri” ve “Nehirden Denize Özgür Filistin” sloganlarıyla son buldu.