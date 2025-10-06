2025 Aile Yılı kapsamında Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Köklerden Geleceğe Türk Aile Yapısı” Çalıştayı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Çalıştayda değişen demografik, teknolojik ve toplumsal koşullar karşısında aile kurumunun güçlendirilmesi ele alındı.

Açılış programına Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya katılırken, Mersin’deki dört üniversiteden akademisyenlerin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden sosyal hizmet uzmanları, çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri, yerel yönetim yetkilileri, hukukçular, psikolojik danışmanlar ve bilişim uzmanları da katkı sundu.

Konuk konuşmacı Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber, “Aile Değerleri ve Kuşaklararası İletişim” başlıklı seminerinde ailede değer aktarımı ve bağ kurmanın önemine dikkat çekti.

İki gün süren çalıştayda; dijitalleşme, dezenformasyon, aile dayanıklılığı, kültür aktarımı, kuşaklararası iletişim, aile içi empati ve kriz dönemlerinde dayanışma gibi konular masaya yatırıldı. Uzman sunumları, vaka analizleri, tematik masa çalışmaları ve ortak bir “Aile El Kitabı” hazırlık süreci yürütüldü.

Hazırlanan “Aile El Kitabı”nın ailelere pratik bilgiler, uygulanabilir etkinlikler ve destek mekanizmalarına erişim yolları sunarak bir başvuru kaynağı olacağı belirtildi. Kitap hem basılı hem de dijital ortamda kamuya sunulacak.

Çalıştayın sonunda oluşturulan raporlarla aile yapısına ilişkin güncel sorunlara çözüm önerileri geliştirildi. Mersin, Tarsus, Toros ve Çağ Üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra Mersin Barosu hukukçuları ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları da sürece katkı sağladı.

Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü, çalıştayla aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldığını açıkladı.