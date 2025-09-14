İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda’dan Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. “Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın, Türk Polisinden kaçamayacaksınız” diyen Yerlikaya, operasyonlarda görev alan ekipleri tebrik etti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 8 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Kırmızı bültenle aranan M.A., E.S., A.K., İ.C., Ş.S., H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B. ve A.A.D., ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan ortak operasyonlarla Türkiye’ye getirildi.

“Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerle yürütülen operasyonel iş birliğiyle suçluları ülkemize getirdik” diyen Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanlığı’na ve EGM Interpol-Europol, İstihbarat, KOM, Narkotik, Siber Suçlar, Asayiş Daire Başkanlıkları ile İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerine teşekkür ederek, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, Türk Polisinden kaçamayacaklar” mesajını verdi.

YAKALANAN SUÇLULAR VE SUÇLARI ŞÖYLE:

Gürcistan'da M.A. (E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi, kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik), E.S. (çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), A.K. (kasten öldürme).

