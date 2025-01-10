Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 2023 yılında hayatını kaybeden Esentepe Spor Kulübü Başkanı Enver Sırma’nın ailesi ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 2023 yılında hayatını kaybeden Esentepe Spor Kulübü Başkanı Enver Sırma’nın ailesini makamında ağırladı. Başkan Ataç’la bir araya gelen Sırma ailesi, meclis kararı ile Esentepe’de bulunan halı sahaya Enver Sırma’nın isminin verilmesinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Konuyla ilgili olarak aile, “Esentepe’de spora gönül vermiş bir insanın isminin halı sahaya verilmesi bizleri mutlu etti. Bu nedenle Başkanımız Ahmet Ataç’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Sırma ailesinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, “Esentepe Spor Kulübü Başkanı olarak spora önemli katkılar sunan merhum Enver Sırma’nın adını Esentepe Halı Sahamızda yaşatacağız. Bugün bir araya geldiğim Sırma ailesi fertlerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Enver Başkan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.