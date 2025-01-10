Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Alaşehir yolu Beylikli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K.(76) yönetimindeki 11 DU 530 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.Ş.(57) sevk ve idaresindeki 16 NIK 51 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan R.K.(74), O.K.(30) ve A.E.(31) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.