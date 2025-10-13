Kırıkkale’de sınıf başkanlığı seçiminde verdiği sözü tutan ilkokul öğrencisi, Belediye Başkanı Ahmet Önal’ı sınıfa davet ederek arkadaşlarına unutulmaz bir an yaşattı.

Mehmet Uzelli İlkokulu’nda eğitim gören 3. sınıf öğrencisi Bulut Ali Arlıer, seçim öncesinde "Beni başkan seçerseniz asla pişman olmayacaksınız. Sınıfımızı birlikte yöneteceğiz. Belediye Başkanımız Ahmet Önal’ı sınıfımıza getireceğim" diyerek arkadaşlarından oy istedi. Sınıf başkanlığı seçimini kazanan Bulut Ali, sözünü yerine getirdi. Öğrencinin davetini geri çevirmeyen Belediye Başkanı Ahmet Önal, sınıfa gelerek minik başkanı tebrik etti. Öğrencilerle sohbet eden ve eğitimleri hakkında bilgi alan Başkan Önal, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Sınıfta büyük sevinç yaşanırken, Başkan Önal ve öğrenciler günün anısına fotoğraf çektirdi. Başkan Önal, "Yeni sınıf başkanımız Bulut Ali’yi tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.