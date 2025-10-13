Elazığ’da motosikletin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza, Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 AGV 071 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 33 RD 165 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Emirhan Uyar’ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zülfü Bilik (22) ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilik de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA