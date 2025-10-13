Kayseri’de polis ekiplerinin sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsünü ihbar sayarak yaptığı çalışmada, drift atan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformunda paylaşılan drift görüntüsünü ihbar sayarak çalışma başlattı. Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Tabipler Parkı önünde drift atan sürücüyü tespit eden ekipler, sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, araç trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.