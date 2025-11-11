Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen ’Öğretmen yazar; çocuk çiçek açar’ temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışmasında, Silifke İlker Eren Çevik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Işık Nil Büyükmil Akyer, ’Kül Bahçesindeki Tohum’ adlı hikayesiyle büyük başarı elde etti.

Türkiye genelinde 2 bin 76 öğretmenin katıldığı yarışmada Akyer, birinci sınıf seviyesinde yayımlanmaya değer eserler arasında yer aldı. Başarılı öğretmenin hikayesi kitap haline getirilerek Türkiye genelindeki tüm ilkokullara ulaştırılacak.

Akyer, ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in elinden aldı. Başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Akyer, "Ödülün maddi değerinden çok, hikayemin milyonlarca çocuğun kalbine ulaşacak olması benim için en büyük mutluluk. Yalnızca kendi kızlarıma değil, bütün çocuklara ilham verebilmek, onlara umut ve sevgi aşılayabilmek en büyük ödül benim için" dedi.