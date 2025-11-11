Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Muhtarlığı tarafından çocuklar ve gençlere yönelik sosyal etkinlik düzenlendi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik ve beraberlik duyguları pekişti.

Program kapsamında futbol turnuvası ve ok atma yarışları düzenlenerek gençlerin sporla iç içe vakit geçirmeleri sağlandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, katılımcılara yemek ikramı da yapıldı. Mahalle Muhtarı Ramazan Güner, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin hem eğlenmesini hem de kaynaşmasını sağlamak. Mahallemizde bu tür sosyal faaliyetleri artırarak gençlerimizin enerjisini ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, muhtarlığa teşekkür ederek günün sonunda hatıra fotoğrafları çektirdi. Işıklı Mahallesi Muhtarlığı, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini duyurdu.