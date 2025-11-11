Mersin’de Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerinde düzenlediği toplantılarla velileri sınav süreci ve öğrenci iletişimi konusunda bilgilendirerek eğitimde iş birliğini güçlendirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Eski Ömerli Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla veli bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin 21 kurs merkezinde düzenlediği toplantılarda, velilere öğrencilerin sınav hazırlık süreci ve iletişim konularında bilgilendirme yapıldı.

"Amacımız, öğrencilerimizin başarısını çok yönlü geliştirmek"

Eski Ömerli Kurs Merkezi Sorumlusu Aycan Uçar Ünlüyol, Mersin Büyükşehir Belediyesinin eğitimi destekleme konusundaki çalışmalarına değinerek, "Öğrencilerimizin hem akademik hem sosyal gelişimine büyük önem veriyoruz. Velilerimizle iş birliği ve iletişim içerisindeyiz. Amacımız öğrencilerimizin hem başarısını artırmak hem de kendilerini çok yönlü olarak geliştirmelerine katkı sağlamak. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. Ünlüyol, velilerin ‘öğretmen-veli-öğrenci’ iş birliğinden gayet memnun olduğunu dile getirerek, bu iş birliğinin öğrencilerin akademik başarısına olumlu katkı sunduğunu söyledi.

Toplantıya katılan veliler, kurs merkezlerinin çocuklarının başarısına büyük katkı sunduğunu ifade etti. Velilerden Mustafa Kuru, "Genelde ücretsiz olan hizmetlerin kalitesi düşük olur ama biz burada bunun tam tersini yaşadık. Kızımız oldukça kaliteli bir eğitim alıyor, öğretmenlerimiz çok ilgili. Çocuğumuzun sınav stresinin azaldığını ve başarılarının arttığını görüyoruz" diye konuştu.