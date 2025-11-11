Mersin’de Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz tiyatro kursuna bu yıl 7’den 60’a 250 kişi katılırken, kursiyerler hem sahne eğitimi alıyor hem de özgüven ve ifade becerilerini geliştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ‘Tiyatro Kursu’, yoğun ilgiyle devam ediyor. Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından verilen kurslardan, bu yıl 250 kursiyer faydalanıyor. 7 yaşından 60 yaşına kadar geniş yaş aralığındaki katılımcıların yer aldığı kurslarda öğrenciler, yaş gruplarına göre özel olarak oluşturulan sınıflarda eğitim alıyor.

Macit Özcan Spor Tesislerinde düzenlenen ve 7-9, 10-13, 14-17 ve 18 yaş üstü olmak üzere 4 ana grup oluşturulan eğitimlerde, gelişim düzeyine uygun tiyatro çalışmaları yürütülüyor. Cumartesi günleri 10.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşen kurslarda öğrenciler temel tiyatro eğitiminin yanı sıra; sahne disiplini, doğru ifade ve özgüven alanlarında da kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Eğitim sürecinde her grup kendi oyununu hazırlayarak, yıl sonunda sahneye çıkacak. Ocak ayına kadar sürecek derslerin ardından da oyun çalışmaları başlayacak.

"Her grup yıl sonunda kendi tiyatro oyununu çıkartacak"

Şehir Tiyatrosu oyuncularından Ümit Adıgüzel, tiyatro kursunun 3. haftasında olduklarını ve yoğun bir katılımla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Şu anda 250 öğrencimiz var. 7 yaştan başlıyor, 18 yaş ve üstüne kadar gruplandırdık. 7-9, 10-13 yaş gruplarımızı 2’şer sınıfa ayırdık. 14-17 yaş grubumuz ve 18 yaş üstü grubumuz da var. 50-60 yaşa kadar katılımcılarımız mevcut. Kursumuz cumartesi günü sabah 10.00’da başlıyor, akşam 19.00’a kadar devam ediyor" dedi.

Her grubun, kendi içinde yıl sonunda oyun çıkartacaklarını belirten Adıgüzel, "Ocak ayından sonra oyun çalışmaları başlayacak. Ocak ayına kadar ders alacaklar. 17 yaş grubundaki gençlerimizden yeteneği olan ve konservatuvar isteyenler de ayrıca ayrıştırılıp, onlar da konservatuvar sınavlarına hazırlanacaklar. Hocalarımızın hepsi Şehir Tiyatrosunun oyuncuları" diye konuştu.

Tiyatro kursunun sosyalleşme, zaman yönetimi, kendini doğru ifade edebilme ve özgüven gelişimi açısından çok fayda sağladığını sözlerine ekleyen Adıgüzel, "Bu sayede okuma alışkanlıkları da artmaktadır. Başkanımız da zaten kültür ve sanat konularında çok hassas. Kısacası Mersin Büyükşehir Belediyesinde sanat dolu dolu devam ediyor" ifadelerine yer verdi.