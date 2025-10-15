Osmangazi Üniversitesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karacasu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından istenen servis ve taksi plakalarının artışına yönelik raporun sonuna geldiklerini, ekim ayı sonunda teslim edileceğini söyledi. Buna göre servis ve taksi plakalarının artışlarının kasım ayı UKOME toplantısında artması bekleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Osmangazi Üniversitesi arasında imzalanan protokol sonrasında Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karacasu ve ekibi, yoğun bir çalışma içerisine girdi. Eskişehir’de minibüs, taksi ve servis hatları üzerinde çalışma yapan ekip, eksik plaka ve değişebilecek güzergahları belirledi.

Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Murat Karacasu, "Eskişehir göç alan bir şehir. Araç sayısı da kişi başına yüksek bir şehir. Şimdi toplu taşımada raylı sistemimiz var, belediyenin otobüsleri var. Tabii ki son zamanlarda da gündeme geldi bu minibüs, taksi ve servis olayları ne şekilde olacak diye. Bununla ilgili belediyemiz üniversitemize başvurdu. Çünkü çok mahkemelik olaylar vardı. Sağ olsun başkanımız da dedi ki en nihayetinde bu işi yapan Eskişehir’in yerli esnafıdır. Bu yerli esnafımızı mağdur etmeden ne şekilde bu problemi halledebiliriz diye bir konuşma geçti ve bu protokolü bağladı. Ulaştırma Anabilim Dalı olarak dört öğretim üyesi ve altımızdaki yirmi tane elemanla birlikte bütün planlarını yaptık. Öncelikle minibüslerin işi halledildi. Onların hatları ne olmalı, teker teker durak başkanlarıyla görüşüldü, oda başkanıyla görüşüldü. Ve de sivil toplum örgütlerine "belediyeden istekleriniz nedir, dolmuş, taksi, minibüs konusunda istekleriniz nedir" şeklinde sorular soruldu. Bunlar isteklerini bildirdiler. Mahalle muhtarlarına kadar indik, onların özel isteklerini aldık. Minibüs olayı bitti. Tabii ki halk arasında bir de bu servis, dolmuşların minibüse veya taksiye çevrilmesi konusu var. Bir defa dolmuşların taksiye çevrilmesi konusunda mahkeme kararı var. Ve de istinaf mahkemesine de gitmiş, oradan da geri dönmüş. Burada bir önümüz kesiliyor. Minibüslerin hatlarını halkın ihtiyaçlarına en güzel şekilde, siz nereyi bağlamak isterseniz, devlet hastanelerini, özel hastaneleri, okul merkezlerini, alışveriş merkezlerini birbirine bağlayacak şekilde hatlarımızı hallettik" dedi.

"Servis sayısı ilk etapta bin, daha sonra 2 bin 500 artacak"

Taksi ve servis plaka artışları hakkında da konuşan Karacasu, şunları söyledi:

"Şimdi bu ayın sonuna kadar taksi ve servislerin sayısı kaldı. Tabii ki halk arasında da taksilerin yetmediğine dair birçok duyumlar da alıyoruz. Zaten 2015 ulaşım planına göre de taksi sayılarında artma meydana gelecek. 468 tane bir taksimiz var, bu yıllar öncesinde, 1960’lara dayanıyor bu sayı. Günümüze geldiğinde çok yetersiz kalıyor. Bu taksilerin sayısı artacak. Servisler konusunda dışarıdan alınan bu bahsettiğimiz sivil toplum örgütleri ve halktan aldığımız bilgiler, 2002 veya 2015 ulaşım master planının verileri ve de şu andaki yaptığımız sayımlara göre de bizim servis sayılarını kesinlikle ve kesinlikle artırmamız gerekiyor. Bu sayının da yaklaşık 900 ile bin arasında ilk aşamada, normalde eldeki rakamsal verilere göre 2 bin -2 bin 500’lere doğru çıkıyor. Biz burada hem servisçi esnafımızın hem de karşıdan olan öğrenci ve okulların, fabrikaların taleplerini de göz önünde bulundurarak bir sayı artışına gideceğiz. Bunun da tabii ki minimumu 800 ile binlerden başlayacak. Bir rapor bekleniyor. Bu rapor ne durumda, ne zaman iletilir? Bu raporda biz minibüs raporunu teslim ettik. Şu anda UKOME’ye gidilecek. Taksi ve servislerin raporu da bu ay sonunda teslim edeceğiz zaten. Bu ay sonunda hepsi bitmiş olacak. Şimdi Eskişehir’in kaldırması diye bir olan yok. Elde veriler var, talep var. Bu sayılar kesinlikle ve kesinlikle artacak. Bu tabii ki 100-200’ler gibi bir rakam değil. İlk aşamada 800 ile bin arasında, ikinci aşamada 2 bin 500 sayılarına doğru gidiyoruz. Tabii ki halk arasında bazen biz servisçi arkadaşları da dinledik. Dışarıdan çok büyük taleplerle büyük firmaların geldiği, ondan sonra bu sayıların artışının daha da esnafı mağdur edeceği konusunda endişeler var. Ama öğrencilerden de bir talep var. Çünkü belli bir rekabet ortamını sağlayacaksınız ama bu rekabet ortamı esnafı mağdur etmeyecek şekilde olmalı. Fakat karşı tarafta da öğrenciler var, işçiler var. Biz bunları da gözetmek zorundayız. Şu anda bakıyorsunuz ki 80-90 bin liralar gibi aylık servis ücretlerinden bahsediliyor. Bir de bunların kendi problemleri var, aslında içlerinde öz mal problemleri var. Burada müşterilerden aldıkları paranın asıl mal sahibine aktarılmasında bir sorun var işin açıkçası. Değilse sayı bin olmuş, 2 bin olmuş, 3 bin olmuş önemli değil. En iyi kim hizmet veriyorsa vatandaş ona yönelecektir. 3 ABC firması varsa hangisi iyi hizmet verecekse vatandaş ona yönelmek zorunda, ekonomisini de düşünmek zorunda. Ama ihtiyaç şu anda kesinlikle ve kesinlikle var. İlk aşamada bu senenin de bu ayın sonundaki verdiğimiz raporda da göreceksiniz, 800 veya bin civarında, ondan sonraki aşamada 2 bin - 2 bin 500’e çıkacağız. Bu normal, bizim verdiğimiz rapor UKOME’ye girer, oradan onaylanır, yürürlüğe konulur. Yani bir sonraki ayda belli olacak diyebiliriz."