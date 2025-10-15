Bursa’da konut dolandırıcılığı soruşturması çerçevesinde Atış Grup CEO’su Ahmet Atış beraberindeki 4 kişi, KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sabah harekete geçen ekipler, konkordato ilan eden Atış İnşaat’ın Atış Grup CEO’su Ahmet Atış ve 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Atış İnşaat’ın bazı projelerinin finansal kriz sebebiyle bitiremediği bazı projelerin ise maket üzerinden satılarak vatandaşlardan nakit para alındığı şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.