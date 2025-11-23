İzmir’in Buca ilçesinde, 2 şüpheli, "Serdengeçtiler her yerde" diyerek ticari işletmelere silah ve patlayıcı maddeyle saldırdı ve olay anını kamerayla görüntüye aldı. Olayın ardından polis, saldırıya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, 22 Kasım saat 04.00 sıralarında Buca Sanayi Sitesi C Kapısı’nda bulunan bir ticari işletmede meydana geldi. "Serdengeçtiler her yerde" şeklinde ifadeler kullandıkları belirtilen şüphelilerin, iş yerine silahla ateş ederek ve patlayıcı madde atarak saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırganlar olay anını da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Saldırının ardından bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında saldırının faillerinin tespitine yönelik geniş kapsamlı araştırma başlatıldı. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.