Kırıkkale’de özel eğitim uygulama okulunda rehber öğretmeni olarak görev yapan görme engelli İsmail Üstün, kendi yaşam deneyiminden aldığı güçle öğrencilerinin dünyasına dokunarak onlara yön veriyor. Üstün, özel eğitimde görev yapmanın kendisi için "öğretmenlik mesleğinin adeta zirve yaptığı yer" olduğunu belirtti.

Kırıkkale Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 20 yıldır görev yapan rehberlik öğretmeni İsmail Üstün (44), doğuştan gelen görme engeline rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. 1981’de Kırıkkale’de dünyaya gelen Üstün, ailesinin yönlendirmesiyle ilkokul ve ortaokulu Görme Engelliler Okulu’nda tamamladı. Liseyi Keskin’de bitiren Üstün, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nü kazanarak 2005 yılında mezun oldu.

Göreve Tekirdağ’da başlayan Üstün, 5 yıllık hizmetin ardından memleketi Kırıkkale’ye dönerek yaklaşık 15 yıldır özel eğitim öğrencileriyle çalışıyor. Her sabah sınıfa adımını atan Üstün, öğrencilerinin sesleriyle dünyasının renklendiğini söylüyor. Özel eğitimin sabır, sevgi ve anlayış gerektiren bir alan olduğuna dikkat çeken Üstün, engellerin aşılabileceğini kendi yaşam hikâyesiyle öğrencilere gösteriyor. 20 yıldır yüzlerce öğrencinin hayatına dokunan görme engelli öğretmen, hem rehber hem rol model olarak özel eğitim sınıflarında iz bırakmaya devam ediyor.

"Ailem beni okumaya yönlendirdi"

Üstün, yaşadığı zorlukları öğrencilerine rehberlik etmeye dönüştürdü. Doğuştan görme engelli olan Üstün, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk döneminden itibaren eğitim hayatını kararlılıkla sürdürdüğünü ve özel eğitimi gönülden seçtiğini söyledi. Doğuştan görme engeli bulunduğunu ifade eden Üstün, "1981 Kırıkkale doğumluyum. Doğuştan gelen görme engelim vardı. Ailemin bilinçli tutumu ve bu durumu erken yaşta kabullenmeleri sayesinde küçük yaşlardan itibaren beni okumaya yönlendirdiler. Görme Engelliler Okulu’nda ilkokul ve ortaokulu okudum. Liseyi Keskin’de tamamladım. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi’ni kazanarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden 2005 yılında mezun oldum ve göreve başladım" dedi.

"Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla çalışmak bambaşka bir duygu"

Tekirdağ’da 5 yıl görev yaptıktan sonra memleketine dönerek Kırıkkale’de hizmet etmeyi tercih ettiğini anlatan Üstün, Kırıkkale Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladığını kaydetti. Yaklaşık 15 yıldır özel eğitim okulunda görev yaptığını belirten Üstün, özel eğitimi seçme nedenini ise şu sözlerle anlattı:

"Çünkü ben de özel eğitim ihtiyacı olan bir bireydim. Ailemle birlikte yaşadığımız sıkıntılar kolay değildi. Akranlarım gibi her kaynağa, her mekana kolayca erişemiyordum. Benim gibi olabilen, benim gibi hissedebilen öğrencilere ve benim ailem gibi zorluk yaşayan ailelere yardımcı olmak istedim. Bu tamamen gönülden gelen bir şey; yoksa herhangi bir okula atanabilir ve orada da severek çalışabilirdim. Elbette her okulda görev yapmak çok mukaddes, çok kutsaldır. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla çalışmak bambaşka bir duygu. Öğretmenlik mesleğinin adeta zirve yaptığı yer diyebiliriz."

Özel eğitim alanındaki görevinin kendisine büyük anlam kattığını belirten Üstün, "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla hemhâl olabilmek, onlarla vakit geçirebilmek ve bir rehber öğretmeni olarak onlara gerçekten rehberlik edebilmek; mesleğimi tam anlamıyla icra ettiğimi hissettiriyor" dedi.