Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesine ormanlık alanda sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.

Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından dün itibariyle Eskişehir’in yüksek kesimleri için kar uyarısı yapılmıştı. Özellikle sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Sarıcakaya ormanlarının yüksek kesimlerinde yoğunluğunu artırdı. Orman Yüksek Mühendisi Emir Özay tarafından kaydedilen görüntülerde, kar yağışının yolları ve çevreyi etkisi altına aldığı görülürken, yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kar yağışların da devam etmesi bekleniyor.