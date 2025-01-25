Eskişehir’de jandarma ekiplerince İnönü İlçesi’nde bir firma çalışanlarına yönelik bilgilendirme çalışması yapılırken, 1 şehit ailesi ile yalnız yaşayan 2 yaşlı vatandaşa ziyarette bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerinin koordinesinde, 24 Ocak 2025 tarihinde İnönü İlçesi’ndeki bir firma çalışanlarına yönelik seminer faaliyeti gerçekleştirildi. Seminere Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM), Siber ve Trafik Jandarması personeli katılım sağladı. Seminer çerçevesinde; kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES, erken yaşta zorla evlendirme ile mücadele, güvenli internet kullanımı ve internet üzerinden dolandırıcılık ile mücadele, trafik kuralları ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, katılımcılara broşür dağıtıldı.

Seminerin ardından jandarma ekiplerince, 1 şehit ailesi ile yalnız yaşayan 2 yaşlı vatandaş ziyaret edildi.