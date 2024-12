Samsun Valiliği öncülüğünde hayata geçirilecek çevre projeleri ile birlikte yeni yılda eski motor yağları kaynağında ayrıştırılarak, doğaya zarar vermeden bertaraf edilecek ya da geri dönüşüme kazandırılacak.

İl Mahalli Çevre Kurulu’nda alınan 2025 yılı çevre temalı kararlar doğrultusunda ilgili kurumların ana yürütücülüğünde ve paydaşlığında çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hayata geçirilen ‘Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi’ ile 17 ilçede motor yağı değişim faaliyeti gösteren araç bakım servisleri, akaryakıt istasyonları, belediyeler, araç bakım-onarım tamirhaneleri ve benzeri işletmelerin Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) sistemine kaydettirilmesi, bu işletmelerden kaynaklanan atık motor yağlarının kaynağında ayrı toplanarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş çevre lisanslı kuruluşlar vasıtasıyla çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertarafının sağlanması, atık motor yağlarının biriktirilmesi, toplanması ve geri kazanımı konusunda il düzeyinde gerçekleştirilecek eğitimlerle farkındalık kazandırılması, temiz çevre koşullarında yaşayan insanların sağlığının korunarak yaşam kalitesinin artırılması, çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi, kirli alanların temizlik maliyetlerinden tasarruf edilmesinin sağlanması, atıklar ayrıştırılarak geri kazanılan atık kaynaklarla ülke ekonomisine katkı sağlanması, çevre bilinci ve atık yönetimi ile ilgili kurumların kurumsal kapasitelerinin genişletilmesi, atık ve çevre ile ilgili faaliyet yürüten kurumlar arasında iş birliği oluşturulması amaçlandı.

Proje kapsamında motor yağı değişimi yapan işyerlerinin bağlı bulunduğu ticaret ve sanayi odalarında, esnaf ve sanatkarlar odalarında ve madeni sanatkarlar odalarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerekli eğitimler veriliyor. Ayrıca proje ortaklarından olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğünden de eğitim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında destek alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen çevrimiçi uygulamaların bulunduğu veri kayıt sistemi olan Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne (EÇBS) kayıt olduktan sonra İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne dilekçe ile yapılan başvurulardan sonra teknik personel tarafından yerinde inceleme yapılarak atık motor yağlarının mevzuata uygun şekilde depolanmasının sağlandığının tespitinin akabinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce belge düzenlenecek. MOYDEN belgesi düzenlendikten sonra atık motor yağlarının yönetiminin doğru yapıldığının ve istatistiki verilerin takip edilebildiği EÇBS üzerinden veri girişleri görülebilecek. EÇBS üzerinden yapılan atık beyanları ile her yıl bir sonraki yılın Ocak ayının sonuna kadar bir önceki yılla mukayese edilecek olan istatistik raporu hazırlanacaktır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiler ile her yıl hazırlanan Çevre Durum Raporu’nda toplam atık miktarları her yıl halka açık olarak bildirilecek.

Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

“Atık motor yağlarını toplama yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce gerekli şartları sağlayan firmalara düzenlenmektedir ve bu lisansa sahip olmayan kimse bu atıkları taşıyamaz. İlimizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce lisanslandırılmış 1 adet, Türkiye çapında toplamda 20 adet atık motor yağlarını toplamaya yetkili firma bulunmaktadır. Motor yağı değişimi yapan işletmeler uygun bir depolama alanında biriktirdikleri atık motor yağlarını maksimum 6 ay depoladıktan sonra belirlenmiş bir bedel üzerinden lisanslı firmalara satabilmektedirler. Atık motor yağı üreticileri her yılın mart ayı sonuna kadar değişimini yaptıkları atık motor yağlarını beyan sistemine girmek zorundadırlar. Proje kapsamında ilimiz genelinde atık motor yağlarının ilgili yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde yönetilmesi ile sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması halinde; gelecek nesillere temiz toprak, temiz hava ve temiz su bırakılmasının güvence altına alınması hedefine bir adım daha yaklaşılmış olacaktır.”