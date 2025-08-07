Mersin’in yüksek kesimindeki yayla evinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Ayvagediği Yaylası Sinap yolu üzerinde bulunan ahşap bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın dolayısıyla büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.