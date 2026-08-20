Mersin'de yaklaşık 9 aydır hizmet veren elektrikli bisiklet paylaşım sistemi MERBİS'e ilgi her geçen gün artıyor. 150 binin üzerinde kullanıma ulaşan ve aktif üye sayısı 50 bini aşan sistem, özellikle gençler tarafından ulaşımın yanı sıra spor ve eğlence amacıyla da tercih ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin elektrikli bisiklet paylaşım sistemi MERBİS, özellikle gençlerden yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 9 aydır hizmet veren sistemde kullanım sayısı 150 bini, aktif üye sayısı ise 50 bini aşarken, vatandaşlar MERBİS'i ulaşımın yanı sıra spor, eğlence ve Akdeniz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmek için kullanıyor.

'MERBİS'i her yaştan vatandaş; spor, eğlence ve ulaşım amaçlı kullanıyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı MERBİS personeli Hüseyin Özbayrak, sistemin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi. MERBİS'in kullanım rakamlarını paylaşan Özbayrak, '150 binin üzerinde kullanım var. Aktif üye sayımız ise 50 bini geçmiş durumda. Bu her gün artarak devam ediyor. Özellikle gençlerin kullandığı, orta yaş ve hatta yaşlıların bile kullanmaya çalıştığı MERBİS, uygun ücreti ile spor, eğlence ve ulaşım amaçlı kullanılıyor' diye konuştu.

MERBİS'in kullanım aşamalarına ilişkin bilgi veren Özbayrak, vatandaşların uygulama üzerinden sisteme üye olarak bisikletleri kullanabileceğini belirtti. Özbayrak, 'Vatandaşlarımız MERBİS uygulamasını telefonlarına indirip uygulamaya üye olacaklar. Sonrasında bir kredi kartı tanımlaması yapacaklar. Onun dışında bakiye de yükleyebiliyorlar. Bu bilgileri doldurduktan sonra, bisikletin QR kodunu okutarak bisikleti açabiliyor ve kullanıma başlıyorlar' dedi.

MERBİS, kentin sosyal yaşamına ve sahil şeridine değer kattı

Ücretlendirmeye ilişkin de bilgi veren Özbayrak, '4 liralık açılış ücretimiz var. Ondan sonraki dakikalar 1 lira 60 kuruştan ücretlendiriliyor. Yani saati 100 liraya geliyor. Vatandaşlar diledikleri süre kullanabilirler' diye belirtti. Bisikletlerin sahil boyunca uygun noktalara park edilebildiğini belirten Özbayrak, sürüşün sonlandırılması sırasında bisikletin kilitlenmesine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

MERBİS'in kentin sosyal yaşamına ve sahil şeridine kattığı değere de değinen Özbayrak, Mersin sahilinin vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanıldığına dikkat çekerek, 'Yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridinde vatandaşlarımız mutlu, huzurlu ve uygun bir şekilde belediyenin her türlü hizmetinden yararlanıyor' dedi.