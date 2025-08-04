Van’ın Gevaş ilçesinde, Alzaymır Derneği Van Şubesi ve kamu kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Van Gölü sahillerinde çöpler toplanıp, duvarlar süslendi.

Van Gölü’nün temizlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak isteyen dernek üyeleri ve gönüllüler ’Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın’ sloganıyla Gevaş sahillerinde çöp toplayıp, duvarları süsledi. Alzaymır Derneği Van Şubesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte; Gevaş Kaymakamlığı, Kızılay Gevaş Şubesi, Gevaş Gençlik Merkezi, Vangölü Aktivistleri, Gevaş Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yer aldı. Bir yandan sahilde çöp toplayan ekipler, bir yandan duvarları süslediler. Van Gölü’nde yüzme etkinliği ile devam eden program, müzik konseri ile sona erdi.

Etkinlikte konuşan Alzheimer Derneği Van Şubesi yetkililerinden Oya Orhun, "Burası Gevaş’ın en güzel koylarından biri. Fakat adını da unutulmuş sahil koyduk. Çünkü gerçekten unutulmuştu. Burada yaklaşık 4-5 gündür ciddi çalışmalar yapılıyor. Yollar açıldı, tabelalarımıza burayı korumayla ilgili çeşitli bilgiler yazıldı. Duvarlara da grafiti yapıyoruz. Grafiti ile çeşitli mesajlar vermeye çalışıyoruz. Bu etkinliğin güzel olan tarafı birçok kamu kurum ve kuruluşuyla birlikte bir organizasyona giriştik. Önce etrafı temizledik, düzenlemeler yaptık. Duvarlara astar boya çekildi, sahil temizlendi. Alzheimer farkındalığı için hepimiz buradayız. Bundan sonra Gevaş’ın bu sahilinin turizme kazandırılacak önemli bir değer olacağını umuyorum. Van Gölü kirlenmesin ve unutanları unutmuyoruz" dedi.

Etkinlikte yer alan Genç Kızılay gönüllüsü Nilay Baybure ise "Van Gölü sahilleri bilinçsiz bir şekilde kirletiliyor. Van Gölü temiz kalsın. Lütfen çevremizi kirletmeyelim. Biliyorsunuz Türkiye genelinde bir yangın felaketi mevcut. cam şişelerinin etrafa bilinçsizce atılması ve güneş ışınlarının etkisiyle yangına dönüştürülmesi sebebiyle çevremizi temiz tutalım. Lütfen duyarlı olalım" ifadelerini kullandı.

Van Gölü sahilinde yapılan etkinliği olumlu karşılayan vatandaşlar ise doğanın kirletilmemesi noktasında herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirttiler.