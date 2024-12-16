AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Ocak 2025’te yapılacak AK Parti Samsun İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi’ne katılacağını açıkladı.

Birçok ilde devam eden AK Parti il başkanlığı kongreleri, 4 Ocak Cumartesi günü de Samsun’da yapılacak. Kongre öncesinde İl Başkanı Mehmet Köse tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da basın toplantısı düzenlendi. Köse, il kongresine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağını söyledi.

“Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti” sloganıyla tüm Türkiye’de kongrelerin sürdüğünü belirten Köse, “Bugün itibarıyla Türkiye’deki tüm ilçelerimizin kongreleri büyük ölçüde tamamlanmış, il kongrelerine başlanmış durumdadır. İl kongreleri sonrasında da büyük kongremiz yeni yılın ilk yarısında gerçekleşecek. Samsun AK Parti olarak da 12 Ekim itibarıyla başladığımız ve 30 Kasım’da tamamladığımız 17 ilçemizin kongreleri birlik-beraberlik ve büyük bir olgunluk içerisinde, vatandaşlarımızın da yoğun katılımıyla düğün bayram havasında yapıldı. Samsun İl Başkanlığı kongremizi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 4 Ocak 2025 Cumartesi günü gerçekleştireceğiz” dedi.

Kongre 4 Ocak’ta

Tüm Samsunluları kongreye davet eden Köse, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 4 Ocak 2025’te Tekkeköy Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştireceğimiz AK Parti Samsun İl Başkanlığı 8. Olağan Kongremize tüm halkımızı, AK Parti sevdalılarını ve demokrasiye gönül veren tüm halkımızı davet ediyoruz” diye konuştu.

Basın toplantısına ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve parti teşkilat üyeleri katıldı.