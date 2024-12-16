Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin kırsal bölgelerinde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taramalarına devam ediyor. Son olarak Serdivan’da 6 farklı ilkokulda minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’yle birlikte gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, Serdivan’da 6 farklı ilkokulda öğrencilere sağlık taraması yapıldı.

TÜM ÖĞRENCİLERİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tarama ve eğitimler,Serdivan Neyir Hanım İlkokulu, Aşağıdere İlkokulu, Yukarıdere İlkokulu, Fatma Özkan İlkokulu, Çubuklu İlkokulu ve Kazımpaşa İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Ağız ve diş sağlığı taraması yapılırken, aynı zamanda diş fırçalama teknikleri, doğru ağız bakımı, ağız ve diş sağlığı konusunda çeşitli bilgiler aktarılan etkinliklerde öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.

ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞLENİRKEN ÖĞRENMELERİNİ AMAÇLIYORUZ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ''Şehrimizin kırsal bölgelerinde eğitim gören öğrencilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz ağız ve diş sağlığı farkındalık eğitimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Son olarak Serdivan ilçemizin kırsal bölgelerindeki 6 farklı ilkokulda minik öğrencilerimize ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdik.'' ifadeleri kullanıldı.