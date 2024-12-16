Denizli’nin ilk kadın neyzeni Selma Koçoğlu, 25 yıldır ney üflüyor. 25 yılda yüzlerce öğrenci yetiştiren Koçoğlu, konservatuarın sanat müziği ve tasavvuf müziği koralarında sahne alıyor.

Denizli’nin ilk kadın neyzeni Selma Koçoğlu, 25 yıldır özel günlerde, konserlerde ve etkinliklerde ney üflüyor. 2013 yılından bu yana Pamukkale Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ney dersleri de veren Koçoğlu, geçen sürede yüzlerce öğrencide yetiştirdi. Neyzen Selma Koçoğlu, geçtiğimiz gün Mevlana Haftası nedeniyle Çameli ilçesinde düzenlenen Şeb-i Aruz töreninde ve özel bir okulda düzenlenen Mevlana anma gecesinde de sahne alarak ney esintileri sundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı da olan Koçoğlu, “1999 yılından bu yana neyle ilgileniyorum. 2013 yılından bu yana da Pamukkale Halk Eğitim Merkezi’nde ney eğitimi hocası olarak görev yapıyorum. Şimdiye kadar sayısız öğrencilerim oldu. Gerek halk eğitim bünyesinde, gerek derneklerde ve özel okullarda ney dersi verdim. Bunun yanı sıra özel programlarda ney üflüyorum. Bayanlardan oluşan tasavvuf ekibim var. Semazen ekiplerimiz var. Bu şekilde elimden geldiği kadar tasavvufla ilgileniyorum. Denizli’nin ilk kadın neyzeniyim. Aynı zamanda büyükşehir belediyesi konservatuar sanatçısıyım. Konservatuarın sanat müziği ve tasavvuf müziği koralarında sahne alıyorum” dedi.

Neye adanmış çeyrek asır

25 yıl önce neyle tanıştıktan sonra 4 yıl boyunca ney dersi aldığını anlatan Koçoğlu, “Ney üflemeyi çok seviyorum. Ney, sadece bir müzik aleti değil aynı zamanda bir kültürün dışa vurum halidir. Ney üflerken dinlenmiyorum. Ney sesi insanlar üzerinde de çok etkili. Ney sesi, doğa seslerine en yakın sestir. Bu sebeple insanı kendi doğasına, huzura sessizliğe ve sakinliğe götürür. Bu sayede vücut ve kafa huzura kavuşur. Bu bir çeşit meditasyondur. Ney müzik aletinin ses tınısı diğer üflemeli çalgılardan çok farklıdır. Ney sesi, kişilerin ruhuna dokunduğu için dini amaçla kullanılmıştır. Tasavvuf edebiyatında da ney müzik aletinin yeri farklıdır. Neyin yapısı arka ve ön taraflarında çeşitli deliklerden oluşmasıdır” diye konuştu.