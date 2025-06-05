DENİZLİ (İHA) – Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göbek fıtığı rahatsızlığından dolayı ameliyat olmak için özel bir hastaneye yatış yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bir süredir devam eden göbek fıtığı rahatsızlığından kurtulmak için Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastaneye müracaat etti. Hastanenin 4.’cü katındaki genel cerrahi servisine yatışı yapılan Başkan Çavuşoğlu’nun Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Murat Özban tarafından ameliyat edileceği öğrenildi.