Çameli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesine ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. Temizlik çalışmaları, ilçenin dört bir yanında planlı bir şekilde sürdürülürken, bayram boyunca da temizlik ve düzen konusunda hassasiyetin devam edeceği belirtildi.

Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. Cadde ve sokaklarda yapılan detaylı yıkama çalışmalarıyla, vatandaşların bayramı daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda karşılaması hedefleniyor.Ekipler, özellikle yoğun kullanılan bölgelerde basınçlı suyla temizlik yaparak hem toz ve kirleri arındırıyor hem de çevre estetiğine katkı sağlıyor. Çalışmalar, ilçenin dört bir yanında planlı bir şekilde sürdürülürken, bayram boyunca da temizlik ve düzen konusunda hassasiyetin devam edeceği belirtildi.

Çameli Belediyesi, halkın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için tüm birimleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.