Çameli Belediyesi önünde düzenlenen bayramlaşma programında, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, belediye personeliyle bir araya gelerek, mesai arkadaşlarının bayramını kutladı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Cengiz Arslan, birlik ve beraberlik mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle hepimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Çameli’mize hizmet için hep birlikte çalıştığımız, ilçemiz için emek veren Birim Müdürlerimize ve tüm personelimize teşekkür ediyor, sizlerin Kurban Bayramı’nı en içten ve samimi dileklerimle kutluyorum. Yeni dönemde de sizlerle birlikte çalışmaktan, ilçemize hizmet etmekten gurur ve onur duyuyorum. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederim."

Program, bayramlaşma ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.