Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’da 5 bölgedeki hava üslerine düzenlenen İHA saldırılarının sonucunu "mükemmel" olarak nitelendirerek, "Şüphesiz tarih kitaplarında yer alacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’da 5 bölgede hava üslerine düzenlenen İHA saldırıları sonrası Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasyl Maliuk ile bir araya geldi. Zelenskiy, hava üslerine düzenlenen İHA saldırılarının sonucunu "mükemmel" olarak nitelendirerek, "Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasyl Maliuk bugünkü operasyonla ilgili bir rapor sundu. Kesinlikle mükemmel bir sonuç. Sadece Ukrayna tarafından elde edilen bir sonuç. Planlamanın başlangıcından etkili uygulamaya kadar bir yıl, altı ay ve dokuz gün. En uzun menzilli operasyonumuz" dedi.

Operasyonda görevli personelin Rus topraklarını zamanında terk ettiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna’nın bu başarısı için General Maliuk’a teşekkür ettim. Ukrayna Güvenlik Servisi’ne operasyonun gizli olmayan detayları ve sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi talimatını verdim. Elbette şu anda her şey açıklanamaz, ancak bunlar şüphesiz tarih kitaplarında yer alacak Ukrayna eylemleridir" dedi.

Ukrayna’nın kendini savunduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Haklı olarak Rusya’nın bu savaşı sona erdirme ihtiyacını hissetmesi için her şeyi yapıyoruz. Bu savaşı Rusya başlattı, Rusya bitirmeli" dedi.

Ukrayna, gizlice Rus topraklarına soktuğu İHA’ları kamyonlara saklamış, Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine saldırı düzenlemişti. Saldırıda çok sayıda Rus bombardıman uçağı vurulmuştu.