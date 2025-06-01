Erzincan şehir merkezinde bulunan Atatürk Parkında yasak olmasına rağmen özellikle hafta sonları ve akşam saatlerinde çok sayıda kişinin mangal ve semaver yakıp geriye çevre kirliliği bırakmalarına tepkiler büyüyor.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte Atatürk Parkı mangal keyfi yapmak isteyenlerin mekânı haline dönüşürken bu durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş ise durumu yetkili mercilere şikâyette bulunuyor. Şikâyetlere ve yasak olmasına rağmen aynı manzaranın devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, "Çok defa insanlar bu durumu şikâyet etti. Parkın tam etrafında evler var. Rahatsız olmamak mümkün değil. Atatürk Parkında ‘mangal ve semaver yapmak yasaktır’ tabelalarına sıkça rastlıyoruz. Ancak bu yasağa uyulduğunu da, uymayanlar hakkında yaptırım tatbik edildiğine de henüz hiç rastlamış değiliz. Bu durum çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapan, dinlenen ve oyun oynayan yetişkinler ve çocuklar açısından büyük bir rahatsızlık sebebi." ifadelerine yer verdiler.