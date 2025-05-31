Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği basın toplantısında, "Krallık, Katar ile birlikte Suriye’deki devlet çalışanlarına ortak mali destek sağlayacaktır" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Şam’da bir araya geldi. Bakan Faysal bin Ferhan Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile düzenlediği basın toplantısında, "Krallık, Katar ile birlikte Suriye’deki devlet çalışanlarına ortak mali destek sağlayacaktır" ifadelerini kullanırken, mali desteğe ilişkin ayrıntı vermedi.

Suudi Arabistan’ın Suriye’nin yeniden inşası ve ekonomik toparlanma sürecinde başlıca destekçilerden biri olmaya devam edeceğini belirten Faysal bin Ferhan, Şam’a ekonomiden sorumlu üst düzey bir heyetle birlikte geldiğini belirtti. Suudi bakan, "Suriyeli muhataplarla çeşitli alanlardaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmeler yapılacağını" ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, basın toplantısının ardından ziyaret ettiği Emevi Camii’nde Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile namaz kıldı.

Bakan Faysal bin Ferhan, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile bir araya geldi

Bakan Faysal bin Ferhan, Şam temasları çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile de görüştü. Toplantıda, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme yolları ele alındı.