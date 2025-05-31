Hindistan Genelkurmay Başkanı Anil Chauhan, Pakistan ordusunun Hindistan’a ait savaş uçaklarını düşürdüğünü ilk kez teyit etti.

Hindistan Genelkurmay Başkanı Anil Chauhan, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından Singapur’da düzenlenen "Shangri-La Diyaloğu" forumuna katıldı. Genelkurmay Başkanı Chauhan, oturum aralarında Bloomberg TV’ye verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Chauhan, Pakistan ordusunun son çatışmalarda Hindistan’a ait savaş uçaklarını düşürdüğünü ilk kez doğruladı. Chauhan, "Önemli olan uçağın düşmesi değil, neden düşürüldüğüdür. Hangi hatalar yapıldı, bunlar önemli. Sayılar önemli değil" dedi. Pakistan yönetiminin 6 Hint savaş uçağını düşürdüğü yönündeki açıklamasının "tamamen yanlış" olduğunu öne süren Chauhan, Hindistan’ın kaç savaş uçağı kaybettiğini açıklamaktan kaçındı. General Chauhan, "İyi olan tarafı, yaptığımız taktik hatayı anlayabilmemiz, düzeltebilmemiz ve 2 gün sonra tekrar uygulamaya koyup tüm uçaklarımızı tekrar uzun menzilli hedefleri vurmak için uçurabilmemizdir" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çatışmalar sırasında Hindistan’a ait 4’ü Fransız yapımı Rafale olmak üzere 6 savaş uçağını düşürdüklerini belirtmişti. Hindistan hükümeti ise daha önce çatışmada savaş uçağı kaybedip kaybetmediği konusunda yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam’da bulunan turistik bir noktada 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan-Pakistan arasında gerilim artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan’ın rolü olduğunu iddia etmiş, Pakistan yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan’a yönelik "Sindoor Operasyonu" adıyla saldırı gerçekleştirerek "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. Pakistan ise Hindistan’ın saldırılarına karşılık olarak Bunyan-un-Marsoos Operasyonu’nu başlatmıştı. İki ülke arasında 10 Mayıs’ta ateşkes sağlanmıştı.