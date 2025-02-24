Samsun Valisi Orhan Tavlı, olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Şubat Salı günü de il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat Salı günü 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır" dedi.