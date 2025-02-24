Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde donanımlı ve modern bir spor kompleksi inşa ediyor. Proje çalışmaları tamamlanan Tecde Spor Kompleksi için kısa sürede inşaat sürecine başlanacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gençliğe Yatırım, Geleceğe Yatırım" anlayışıyla hayata geçirilen proje, gençlerin spor yapabileceği kapsamlı bir merkez olacak. Yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonları, açık voleybol ve basketbol sahaları, fitness alanları ve koşu pisti gibi birçok spor alanını bünyesinde barındıracak kompleks, bölgedeki spor severlere geniş imkanlar sunacak.

Toplam 8 bin 100 metrekarelik alana sahip spor kompleksinin inşaat alanı 4 bin 260 metrekare olarak planlandı. 930 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, 880 metrekarelik kapalı spor salonu, açık spor aletleri alanı ve koşu pisti projede yer alıyor.

Kompleks içerisinde ayrıca gençlerin eğitimine katkı sunacak Gençlik Etüt Merkezi, idari ofisler, kafeterya, çocuk temel beceri merkezi, antrenör odaları, mescit ve sosyal alanlar bulunacak.