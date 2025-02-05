Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için başlattığı detaylı çalışma kapsamında bisiklet yollarını boyuyor, temizliyor ve güvenli sürüş için yeniden hazırlıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya, Türkiye’nin en geniş bisiklet yolu ağlarından birine sahip şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

Periyodik bakım

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve şehre kazandırılan 180 kilometrelik bisiklet yolu, periyodik olarak bakıma alınıyor. Yenileme çalışmalarıyla, yolların uzun ömürlü olması ve bisiklet kullanıcılarına daha kaliteli bir sürüş deneyimi sunması hedefleniyor.

Yollar temiz ve güvenli hale getiriliyor

Şehir genelinde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi'ne (YOL-BAK) bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bisiklet yolları önce temizliyor, toz ve birikintilerden arındırıyor. Yabani otların temizlendiği bisiklet yollarının son aşamasında ise bordürler ile çizgiler boyanıyor.

Son bölge Adapazarı

Buhummalı mesai sonunda bisiklet yolları daha temiz, düzenli ve güvenli hale gelecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son olarak Adapazarı’nda gerçekleştirdiği bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını farklı lokasyonlarda sürdürecek.