Şırnak’ta "Şehr-i Nuh’tan Şehitler Diyarına Projesi" kapsamında kentte başarı sağlayan 172 öğrenci Çanakkale’ye gönderildi.

Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Jandarma Komutanı Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici öğrencileri uğurlamak için Şerafettin Elçi Havalimanına geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Ekici, öğrencilerin Türkiye’nin en önemli şehirlerden birine ziyaret edecekleri için öğrenciler kadar heyecanlı olduğunu söyledi.

Türkiye’de kahramanlık destanın yazıldığı, havada 2 kurşunun birbirine isabet ettiği bir şehre gidildiğini ifade eden Ekici, "Bu şehir en çok savaş verilen şehirlerimizden biri ama burada Türk’ün gücünü Anadolu’nun gücünü dünyaya gösterilmiş, devletimiz Çanakkale’de başlayan ruhla daha sonra Kurtuluş Savaşı bitirilmiş daha sonra Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Hepinize bu yolculuğun hayırlı olmasını diliyorum. Sizler oraya Çanakkale’nin nasıl geçilmez olduğunu dedelerimizin birlikte savaşarak nasıl kazandığını orada daha iyi göreceksiniz. Seyahatinizin hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri çok seviyoruz. Ulaştırma bakanımızdan, belediyemize bize verilen destekleri için teşekkür ediyorum. Bu seyahatlerimizin devamı alacak bu ilk uçuş. Hepinize hayırlı yolculukları diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu ise, Valiliğin himaye ve sunulan bütçe ile ilk kafile olarak 172 öğrencinin bugün yolcu edildiğini dile getirdi. Çandıroğlu, "Gönül coğrafyamızın birlikteliğini ve beraberliğini simgeleyen ve mücadelenin simge yerlerinden birisi olan Çanakkale bu birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla öğrencilerimize bu duyguları yansıtmak için gerçekleştirilen bir proje. Bugün itibarıyla 172 öğrencimiz 8 öğretmenimiz ile birlikte bu seyahat gerçekleşecek. Akabinde 2 uçuş daha olacak. Sonraki süreçlerde ise inşallah imkan oldukça 2 bin öğrenciye kadar biz bu süreci tamamlamak istiyoruz. Şu an için Şafak projesinde yer alan 8. Sınıf öğrencileri kapsayan ilimizin en başarılı öğrencilerini seçtik. Bundan sonraki seferlerimizde bu kriterde olacak. Ben ziyaretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Valiliğimize, belediyemize verdikleri destek içinde teşekkür ediyorum" diye konuştu.