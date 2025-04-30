Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında Arifiyeli vatandaşları dinledi ve merakla beklenen Atatürk Caddesi projesi için “İlçemize yakışır bir proje olacak” diyerek tarih verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye’de gerçekleştirilen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” adlı programa katıldı.

Buluşmaya Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK PartiArifiye İlçe Başkanı Veysel Ünlü, MHPArifiye İlçe Başkanı İbrahim Sert, Arifiye Muhtarlar Derneği Başkanı Nedret Kulaksız, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Alemdar, Atatürk Caddesi’ndeki ulaşım başta olmak üzere altyapı, üstyapı, kadınlara ve gençlere yönelik projelerle ilçenin ihtiyaçlarına yönelik bir dizi soruya cevap verdi.

Arifiye için tarih verdi

Arifiye’de Atatürk Caddesi’ni ilçeye yakışır bir proje olarak hizmete sunacaklarını ifade eden Alemdar, ilk kazmanın vurulacağı tarihi de açıklayarak, “Vatandaşımız için çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

“7/24 esasıyla çalışıyoruz”

Programda konuşan Başkan Alemdar, “Bugün Arifiye’nin yarınları için bir araya geldiğimiz buluşmada sizlerin ilgisini görmekten mutluluk duydum. Hep birlikte bu şehirde yaşıyoruz. Mahallelerimizin hepsinde, vatandaşlarımızın bizim yol arkadaşımız olduğunu her fırsatta ifade ediyorum. İnşallah beraberlikle hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bize verdiğiniz emanete tüm imkânlarımızı seferber ederek cevap üreteceğiz.Arifiye’nin hep yanında olduk. Hizmet ve yatırımlarımızla ilçemizin gelişimine katkı sağladık” dedi.

“Atatürk Caddesi’nde çalışmalar başlıyor”

Konuşmasında gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Alemdar, “Bugün burada aldığımız soruların hepsi bir sorumluluk alanında olan konular. Elbette bizler tüm bunları bir sürece ve takvime bağlıyoruz. Bir kısmını yaptık, bir kısmını yapıyoruz.Bildiğiniz gibi ilçemize bir gençlik merkezi ve bir yüzme havuzu kazandırıyoruz. Bunun yanı sıraAtatürk Caddesi’nin Arifiye’ye yakışır bir cadde olması yolunda inşallah önümüzdeki cuma günü altyapıdan kazmayı vurarak başlıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

“Uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz”

Programda konuşan Arifiye Belediye Başkanı İsmail karakullukçu ise, “Toplantımıza iştirak eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere Büyükşehir Belediye Başkanımızgörevdeki ilk yılını geride bıraktı. Kendisi bu bir yıl içerisinde ADARAY olmak üzere ilçemize önemli hizmetler kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir şehrin gelişmesi için en önemli konu uyumlu çalışmadan geçmektedir. Bizler de Yusuf başkanımızla birlikte uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz”dedi.

Programın hayırlı olmasını diliyorum

Arifiye Muhtarlar Derneği Başkanı Nedret Kulaksızşöyle dedi:“Böylesine güzel ve bir program için başkanlarımıza teşekkür ediyorum.Bu tür programlar ilçemizin gelişmesi için hayati bir öneme sahip.Ben bu vesileyle programın tekrar hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar, toplantıda kendisine ulaşan talepleri not etti, ilçe için hizmet haritasını güncelledi.