Türkiye’nin en uzun soluklu şiir etkinliklerinden Salihli Şiir İkindileri, uzun bir aradan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğiyle yeniden hayat buluyor.MANİSA (İGFA) - İlk kez 1985 yılında düzenlenen ve 2013 yılına kadar kesintisiz devam eden etkinlik, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü 51. kez edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek.

Yılda iki kez, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde düzenlenen etkinlik, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te, Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda başlayacak. Şair ve Yazar Tuğrul Keskin editörlüğünde düzenlenen Salihli Şiir İkindileri’nin bu yılki programında, edebiyat ve sanat dünyasından önemli isimler yer alacak. Bu yıl etkinliğe şairler Antonis Skiathas, Aydan Yalçın, Claire Lajus, Elçin Sevgi Suçin, Habib Bektaş, Hıdır Işık, Natasha Sardjoska, Oğuz Tümbaş, Seval Arslan, Turgay Kantürk ve Yusuf Çağlar katılacak. Ayrıca, etkinlik kapsamında, ressam Reyhan Abacıoğlu’nun resim sergisi sanatseverlerle buluşacak, müzisyen Haluk Çetin ise “Şiir İçi Şarkılar” temalı özel bir konser verecek.

Salihli Şiir İkindileri’nde, ünlü Yazar ve Şair Murathan Mungan’a “Dionysos Şiir Ödülü”, Tiyatro Sanatçısı Levent Üzümcü’ye ise “Dionysos Sanata Emek Ödülü” verilecek. Geçmiş yıllarda “Dionysos Şiir Ödülü”nü Türk edebiyatına damgasını vurmuş Fazıl Hüsnü Dağlarca, Aziz Nesin, Melih Cevdet Anday, Cemal Süreya, Ataol Behramoğlu, İlhan Berk, Salah Birsel, Sunay Akın’ın aralarında yer aldığı usta isimler almıştı.

Dönemin Belediye Başkanı Zafer Keskiner tarafından başlatılan ve yıllar sonra bu denli kapsamlı bir içerikle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliği ile yeniden canlanan bu değerli etkinlik, katılımcılara şiir ve sanat dolu unutulmaz bir gün yaşatacak.