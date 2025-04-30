Sağlık-Sen Batman Şubesi, Batman’ın Sason ilçesinin Şıllek Bölgesi’nde doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.BATMAN (İGFA) - 150 kişilik bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcıların bölgenin oksijen deposu dağlarında, koruma altındaki ters laleler eşliğinde yürüyüş yaptığını belirten Sağlık-Sen Batman Şubesi Başkanı İbrahim Halil Dursun, yürüyüşün katılımcıların hem fiziksel sağlıklarına katkı sağladığını hemde stresleri atmaya ve dayanışmaya büyük bir fayda sağladığını söyledi.

Şıllek bölgesindeki ters laleler ve doğa harikalarının, bölge halkı ve tüm Türkiye tarafından mutlaka görülmesi gerektiğini belirten Dursun, bu tür etkinliklerin sağlık ve sosyal hizmet çalışanları arasındaki dayanışma, duyarlılık ve doğa farkındalığını artırmaya yardımcı olduğunu vurguladı. Ayrıca, benzer kültürel ve doğa gezilerinin devam edeceğini açıkladı.

Etkinliğe AK Parti Sason İlçe Başkanı Abdullah Aydemir ve Başkan Yardımcısı Sabahattin Atalay da eşlik etti.