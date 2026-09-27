UI GreenMetric 2026 sıralamasında dünyada 139’uncu, Türkiye’de 13’üncü olan Mersin Üniversitesi, bir yılda 63 basamak ilerledi. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, başarının yeşil kampüs ve çevre odaklı çalışmalara verilen önemin bir sonucu olduğunu söyledi.

Mersin Üniversitesi, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının karşılığını uluslararası sıralamada aldı. Üniversitenin açıkladığı UI GreenMetric 2026 sonuçlarına göre Mersin Üniversitesi, 110 ülkeden 2 bin 16 üniversite arasında dünyada 139’uncu, Türkiye’de 13’üncü sırada yer aldı.

Geçen yıl dünya sıralamasında 202’nci olan üniversite, 63 basamak yükseldi. Türkiye sıralamasında 24’üncülükten 13’üncülüğe, devlet üniversiteleri arasında ise 18’incilikten 10’unculuğa çıktı.

Yeşil kampüs çalışmaları sıralamaya yansıdı

Mersin Üniversitesi, Yerleşke ve Altyapı kategorisinde dünyada 18’inci sıraya girerek ilk 20’de yer aldı. Bu kategoride Türkiye’de üçüncü, devlet üniversiteleri arasında ikinci oldu. Enerji ve İklim Değişikliği ile Su kategorilerinde de dünyada 49’uncu sıraya ulaşan üniversite, üç kategorinin tamamında Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ilk ikiye girdi.

Sonuçları değerlendiren Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, göreve geldikleri günden bu yana insanı ve doğayı merkeze alan, kendi enerjisini üreten ve çevreye duyarlı bir üniversite oluşturmayı öncelikleri arasında gördüklerini belirtti. Yaşar, dünya sıralamasındaki yükselişin enerji, iklim değişikliği, su yönetimi ve altyapı alanlarında yürütülen çalışmaların somut bir karşılığı olduğunu ifade etti.

Yeşil ve sürdürülebilir kampüs hedefi doğrultusunda çevre odaklı projeleri artıracaklarını söyleyen Yaşar, başarıya katkı sunan GreenMetric ekibine, akademik ve idari personele ve öğrencilere teşekkür etti. Üniversiteyi sürdürülebilirlik alanında daha ileri taşımak için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.