Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 7 kilometrelik sahil hattı, fiber altyapı ve Wi-Fi 7 teknolojisiyle ücretsiz internet ağıyla donatıldı. Sistem sayesinde vatandaşlar sahil boyunca hareket halindeyken bağlantı kaybı yaşamadan internet kullanabilecek.

Erdemli Belediyesi, sahil şeridinde dijital altyapı hamlesini hayata geçirdi. Topraksu bölgesinden başlayıp Çamlık Alanı'na kadar uzanan yaklaşık 7 kilometrelik sahil hattı, vatandaşların kullanımına sunulan ücretsiz ve yüksek hızlı internet ağıyla donatıldı. Klasik Wi-Fi noktalarından farklı olarak tasarlanan Erdemli Sahil Wi-Fi Projesi, kullanıcıların sabit bir noktada bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Sahil boyunca yürüyüş yapan, koşan veya bisiklete binen vatandaşlar, hat üzerindeki farklı erişim noktaları arasında geçiş yaparken bağlantı kaybı yaşamıyor. Akıllı aktarma altyapısı sayesinde sahil boyunca kesintisiz iletişim imkanı sağlanıyor.

Son teknoloji, Fiber ve Wi-Fi 7 bir arada

Projenin teknik omurgası, yüksek hızlı fiber altyapı ve noktadan noktaya (Point-to-Point) radyolink teknolojisiyle güçlendirildi. Kablosuz erişim tarafında ise dünyadaki en yeni standartlardan biri olan Wi-Fi 7 teknolojisine yer verildi. Bu sayede sahil kalabalıklaştığında dahi yüksek veri hızı, düşük gecikme ve kesintisiz performans elde ediliyor.

Geleceğin Akıllı Kenti Erdemli

Altyapısı modüler ve genişletilebilir bir mimariyle kurulan sistem, ilerleyen süreçte ilçenin farklı noktalarına da entegre edilebilecek. Kent sakinlerinin ve ziyaretçilerin sahilde geçirdiği vakti çok daha verimli ve konforlu hale getiren bu yatırım, Erdemli'nin dijital kent vizyonunda önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.